Российский топ-боксер завершил карьеру. Он был чемпионом мира
Фото: инстаграм Александра Поветкина/Автор неизвестен
Российский боксер Александр Поветкин объявил о завершении спортивной карьеры.
"Годы берут свое. Решил завершить карьеру", — приводит слова Поветкина ТАСС.
41-летний Поветкин в последний раз дрался 27 марта 2021 года с британцем Диллианом Уайтом и потерпел поражения нокаутом.
За свою карьеру Поветкин провел 40 боев, одержал 36 побед при трех поражениях и одной ничьей. Он становился чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA и WBC.
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