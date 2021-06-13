Российский топ-боксер завершил карьеру. Он был чемпионом мира

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Российский топ-боксер завершил карьеру. Он был чемпионом мира

Фото: инстаграм Александра Поветкина/Автор неизвестен

Российский боксер Александр Поветкин объявил о завершении спортивной карьеры.

"Годы берут свое. Решил завершить карьеру", — приводит слова Поветкина ТАСС.

41-летний Поветкин в последний раз дрался 27 марта 2021 года с британцем Диллианом Уайтом и потерпел поражения нокаутом.

За свою карьеру Поветкин провел 40 боев, одержал 36 побед при трех поражениях и одной ничьей. Он становился чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA и WBC.

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