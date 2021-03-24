Российский тренер Байдачный вернется к работе спустя 9 лет: назван клуб
Фото: твиттер Goleada/Автор неизвестен
Российский тренер Анатолий Байдачный возглавит "Арарат-Армению", сообщает Sport24.
По сведениям издания, о назначении Байдачного будет объявлено в ближайшее время. На посту наставника армянского клуба российский специалист заменит испанца Давида Кампанью, который был отправлен в отставку 5 марта. В нынешнем сезоне "Арарат-Армения" занимает третье место в чемпионате Армении, а в прошлом сезоне завоевал золотые медали.
68-летний Байдачный не работал с 2012 года. За свою карьеру он тренировал "Днепр" (Могилев), "Зарю", "Кристалл" (Херсон), "Анагенниси" (Кипр), молодежную сборную Сирии, "Ярмук" (Кувейт), "Тилигул" (Молдова), "Динамо" (Минск), "Жемчужину", "Черноморец" (Новороссийск), "Ростсельмаш", вновь минское "Динамо", сборную Беларуси, "Дариду" (Беларусь), "Терек", "Факел" и "Ростов".
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