Российский тренер может возглавить "Црвену Звезду"

Теги црвена звездаарсенал тулаигорь черевченко

Российский тренер может возглавить "Црвену Звезду"

Агент главного тренера тульского "Арсенала" Игоря Черевченко предложил кандидатуру своего клиента на пост наставника "Црвены Звезды", сообщает Hotsport.rs.

По сведениям издания, Черевченко может сменить на посту главного тренера сербского клуба нынешнего наставника Владана Милоевича.

В нынешнем сезоне "Арсенал" под руководством Черевченко занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России после 28 туров.

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