Российский тренер сделал заявление о присвоении игрокам сборной России званий ЗМС

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Российский тренер сделал заявление о присвоении игрокам сборной России званий ЗМС

Тренер по физподготовке сборной России Владимир Паников прокомментировал присвоение футболистам команды званий заслуженных мастеров спорта.

"Я могу сказать только одно. Все грамоты, награды, звания и прочее вдвойне, а то и втройне повышают ответственность предстоящих игр. На этой мажорной ноте надо отправить все поздравления уже в историю и очень серьезно начать готовиться к следующим турнирам. Одним словом... переключиться!

Я знаю насчет резонанса, но если продолжать эту тему развивать, то можно уйти в никуда. А самое главное, что мы играли не за министерские и правительственной награды - мы играли за кубок и за всю страну", - приводят слова Паникова российские СМИ.

Не пропустите: Мостовой: "Звания ЗМС присвоены сборной России не совсем по-спортивному". | http://soccernews.ru

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