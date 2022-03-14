Российский владелец "Витесса" объявил о продаже клуба

Фото: сайт "Витесса"

Российский бизнесмен Валерий Ойф объявил о продаже "Витесса".

"Мне очень больно прощаться с "Витессом", однако в нынешней ситуации я принимаю это сложное решение в интересах клуба, сотрудников, болельщиков, спонсоров и других заинтересованных сторон.

Я оглядываюсь назад в особый период, в котором я всегда чувствовал себя очень связанным с клубом и наслаждался отличными выступлениями. "Витесс" в моем сердце, и это всегда будет относиться к клубу и болельщикам", - приводит слова Ойфа сайт клуба.

Ойф входил в наблюдательный совет клуба с 2016 года. В 2018 году он купил 99% акций "Витесса".

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