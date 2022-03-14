Российский владелец "Витесса" объявил о продаже клуба
Фото: сайт "Витесса"
Российский бизнесмен Валерий Ойф объявил о продаже "Витесса".
"Мне очень больно прощаться с "Витессом", однако в нынешней ситуации я принимаю это сложное решение в интересах клуба, сотрудников, болельщиков, спонсоров и других заинтересованных сторон.
Я оглядываюсь назад в особый период, в котором я всегда чувствовал себя очень связанным с клубом и наслаждался отличными выступлениями. "Витесс" в моем сердце, и это всегда будет относиться к клубу и болельщикам", - приводит слова Ойфа сайт клуба.
Ойф входил в наблюдательный совет клуба с 2016 года. В 2018 году он купил 99% акций "Витесса".
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|АЗ
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|Витесс
|34
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|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
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|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
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|НАК Бреда
|34
|23