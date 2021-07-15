Российский вратарь близок к переходу в датский клуб "Вейле"

Фото: сайт "Уфы"/Автор неизвестен

Вратарь "Уфы" Алексей Чернов в ближайшее время станет игроком датского "Вейле", сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, Чернов подпишет с клубом контракт до лета 2023 года. Сумма трансфера не разглашается.

23-летний Чернов является воспитанником "Калуги". В "Уфу" он перешел в 2017 года. Всего за уфимский клуб он провел шесть матчей во всех турнирах и пропустил 10 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 300 тысяч евро.

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