Российский вратарь Хайкин стал чемпионом Норвегии второй год подряд
Фото: инстаграм Никиты Хайкина/Автор неизвестен
Российский голкипер Никита Хайкин второй год подряд стал чемпионом Норвегии в составе "Буде-Глимт".
В матче 30-го тура Элитсериен "Буде-Глимт" разгромил "Мьендален" со счетом 3:0 и финишировал на первом месте с 3-очковым отрывом от "Мольде". Третье место занял "Викинг".
26-летний Хайкин выступает за "Буде-Глимт" с 2019 года. Всего он провел за клуб 69 матчей и пропустил 64 гола.
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