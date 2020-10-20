Российский вратарь Митрюшкин находится на просмотре в немецком клубе

Теги фортуна дюссельдорфантон митрюшкин

Российский вратарь Митрюшкин находится на просмотре в немецком клубе

"Фортуна" из Дюссельдорфа подтвердила, что на просмотре в команде находится голкипер Антон Митрюшкин.

24-летний россиянин принимает участие в тренировках немецкого клуба и старается зарекомендовать себя для заключения контракта.

С конца июня Митрюшкин является свободным агентом - истекло его соглашение со швейцарским "Сьоном".

В июле вратарь мог оказаться в "Монако", но после смены тренера монегаски отказались от его подписания. Рыночная стоимость воспитанника "Спартака" - 1,8 миллиона евро.

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