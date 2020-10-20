Российский вратарь Митрюшкин находится на просмотре в немецком клубе
"Фортуна" из Дюссельдорфа подтвердила, что на просмотре в команде находится голкипер Антон Митрюшкин.
24-летний россиянин принимает участие в тренировках немецкого клуба и старается зарекомендовать себя для заключения контракта.
С конца июня Митрюшкин является свободным агентом - истекло его соглашение со швейцарским "Сьоном".
В июле вратарь мог оказаться в "Монако", но после смены тренера монегаски отказались от его подписания. Рыночная стоимость воспитанника "Спартака" - 1,8 миллиона евро.
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|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
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|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
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|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
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|Кельн
|32
|35
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|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20