Российский вратарь Митрюшкин перешел в немецкий клуб (фото)

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Российский вратарь Митрюшкин перешел в немецкий клуб (фото)

Дрезденское "Динамо" в официальном твиттере объявило о переходе российского вратаря Антона Митрюшкина.

Голкипер являлся свободным агентом, поэтому достался немецкому клубу бесплатно. Стороны заключили соглашение до лета 2022 года.

25-летний Митрюшкин является воспитанником "Спартака". Ранее он играл за швейцарский "Сьон", в составе которого провел 76 матчей и пропустил 127 голов. Сыграл 14 матчей за молодежную сборную России и пропустил 24 мяча.

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