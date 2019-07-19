Российский вратарь Митрюшкин пропустил нелепый гол в чемпионате Швейцарии

Российский голкипер "Сьона" Антон Митрюшкин опозорился в стартовом матче нового сезона швейцарской Суперлиги.

Новый сезон чемпионата открыла игра между "Сьоном" и "Базелем", которая завершилась победой гостей со счетом 1:4, но особенно запомнились нелепые действия Митрюшкина, которые привели к автоголу.

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An absolute horror show from Anton Mitryushkin for Sion gifts FC Basel the win.#FCSFCB pic.twitter.com/vXfsb03ncT — (@FootballSwissEN) 19 июля 2019 г.

Митрюшкин выступает за "Сьон" с 2015 года. В сезоне 2017/18 он провел 19 матчей и пропустил 32 гола. В прошлом сезоне голкипер не провел ни одной игры.

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