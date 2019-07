Российский вратарь Митрюшкин пропустил нелепый гол в чемпионате Швейцарии

Российский голкипер "Сьона" Антон Митрюшкин опозорился в стартовом матче нового сезона швейцарской Суперлиги.

Новый сезон чемпионата открыла игра между "Сьоном" и "Базелем", которая завершилась победой гостей со счетом 1:4, но особенно запомнились нелепые действия Митрюшкина, которые привели к автоголу.

REPLAY | What can you say?



An absolute horror show from Anton Mitryushkin for Sion gifts FC Basel the win.#FCSFCB pic.twitter.com/vXfsb03ncT