Российский вратарь Митрюшкин пропустил нелепый гол в чемпионате Швейцарии

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Российский вратарь Митрюшкин пропустил нелепый гол в чемпионате Швейцарии

Российский голкипер "Сьона" Антон Митрюшкин опозорился в стартовом матче нового сезона швейцарской Суперлиги.

Новый сезон чемпионата открыла игра между "Сьоном" и "Базелем", которая завершилась победой гостей со счетом 1:4, но особенно запомнились нелепые действия Митрюшкина, которые привели к автоголу.

Митрюшкин выступает за "Сьон" с 2015 года. В сезоне 2017/18 он провел 19 матчей и пропустил 32 гола. В прошлом сезоне голкипер не провел ни одной игры.

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В прошлом сезоне не играл!

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