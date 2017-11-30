Российский вратарь Митрюшкин выбыл до конца года

Вратарь "Сьона" Антон Митрюшкин травмировал колено в матче 16-го тура чемпионата Швейцарии против "Грассхоппера".

По итогам медицинского обследования у российского стража ворот было выявлено растяжение связок. Из-за этого повреждения в 2017 году 21-летний голкипер уже не сыграет.

В этом сезоне Митрюшкин сыграл за "Сьон" 19 матчей и пропустил 32 гола.

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