Российский вратарь Митрюшкин выбыл до конца года
Вратарь "Сьона" Антон Митрюшкин травмировал колено в матче 16-го тура чемпионата Швейцарии против "Грассхоппера".
По итогам медицинского обследования у российского стража ворот было выявлено растяжение связок. Из-за этого повреждения в 2017 году 21-летний голкипер уже не сыграет.
В этом сезоне Митрюшкин сыграл за "Сьон" 19 матчей и пропустил 32 гола.
Не пропустите: Защитник ЦСКА выбыл до конца года. | http://soccernews.ru
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