Российский вратарь пропустил гол с центра поля в Европе (видео)

Российский вратарь "Юргордена" Александр Васютин пропустил гол с центра поля в матче 5-го тура чемпионата Швеции с "Дегерфорсом" (0:2).

На 85-й минуте форвард "Дегерфорса" Виктор Эдвардсен шикарный ударом с 50 метров поразил ворота "Юргордена". Васютин оказался к удару не готов и пропустил мяч над головой.

26-летний Васютин перешел в "Юргорден" в феврале 2021 года на правах аренды с правом выкупа. В нынешнем сезоне он провел за шведский клуб девять матчей и пропустил шесть голов. Его контракт с "Зенитом" действует до лета 2023 года.

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