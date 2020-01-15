Российский защитник рассказал о человеческих качествах нового тренера "Барселоны" Сетьена

Защитник сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин рассказал о человеческих качествах новым главного тренера "Барселоны" Кике Сетьена.

"По человеческим качествам Сетьен - топ! Очень воспитанный, скромный, культурный человек, никогда не повышал голос. Плюс на тренировках он быстро выучил русский, подсказывал: "молодец", "вперед", "горишь"... но чаще, конечно "Шкарин — хорош". Надеюсь и верю, что у него все получится!" — приводят слова Шкарина российские СМИ.

Напомним, что Сетьен в 2005 году входил в тренерский штаб сборной России по пляжному футболу.

Сетьен возглавил "Барселону", сменив на посту главного тренера "Барселоны" Эрнесто Вальверде, который был отправлен в отставку. Специалист подписал с каталонским клубом контракт до лета 2022 года.

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