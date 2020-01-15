Российский защитник рассказал о человеческих качествах нового тренера "Барселоны" Сетьена

Теги кике сетьенбарселона

Российский защитник рассказал о человеческих качествах нового тренера "Барселоны" Сетьена

Защитник сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин рассказал о человеческих качествах новым главного тренера "Барселоны" Кике Сетьена.

"По человеческим качествам Сетьен - топ! Очень воспитанный, скромный, культурный человек, никогда не повышал голос. Плюс на тренировках он быстро выучил русский, подсказывал: "молодец", "вперед", "горишь"... но чаще, конечно "Шкарин — хорош". Надеюсь и верю, что у него все получится!" — приводят слова Шкарина российские СМИ.

Напомним, что Сетьен в 2005 году входил в тренерский штаб сборной России по пляжному футболу. 

Сетьен возглавил "Барселону", сменив на посту главного тренера "Барселоны" Эрнесто Вальверде, который был отправлен в отставку. Специалист подписал с каталонским клубом контракт до лета 2022 года.

Не пропустите: Сетьен привлек молодого таланта к тренировкам с основой "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Правительство России ушло в отставку. Среди них министр спорта и Мутко

Правительство России ушло в отставку. Среди них министр спорта и Мутко

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 40
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 35
4 Севилья Севилья 19 35
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 31
6 Валенсия Валенсия 19 31
7 Хетафе Хетафе 19 30
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 29
9 Вильярреал Вильярреал 19 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Леванте Леванте 19 26
12 Осасуна Осасуна 19 24
13 Бетис Бетис 19 24
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 21
15 Алавес Алавес 19 20
16 Эйбар Эйбар 19 19
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 15
18 Мальорка Мальорка 19 15
19 Леганес Леганес 19 14
20 Эспаньол Эспаньол 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов