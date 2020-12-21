Российского арбитра отстранили работы за пьянство с представителями "Сочи" после матча со "Спартаком"
Российский арбитр Игорь Панин отстранен от работы на неопределенный срок, сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям источника, Панин был замечен за распитием спиртных напитков с представителями "Сочи" через несколько часов после окончания матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Спартаком" (1:0). В РФС посчитали данное поведение неприемлемым. Панин отрицает все обвинения.
Напомним, что в матче "Сочи" - "Спартак" в штрафной сочинского клуба дважды возникали спорные ситуации, но арбитр оба раза не поставил пенальти. РФС признал решения судьи верными.
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