Российского арбитра отстранили работы за пьянство с представителями "Сочи" после матча со "Спартаком"

1 Теги фк сочиспартак москва

Российского арбитра отстранили работы за пьянство с представителями "Сочи" после матча со "Спартаком"

Российский арбитр Игорь Панин отстранен от работы на неопределенный срок, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, Панин был замечен за распитием спиртных напитков с представителями "Сочи" через несколько часов после окончания матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Спартаком" (1:0). В РФС посчитали данное поведение неприемлемым. Панин отрицает все обвинения.

Напомним, что в матче "Сочи" - "Спартак" в штрафной сочинского клуба дважды возникали спорные ситуации, но арбитр оба раза не поставил пенальти. РФС признал решения судьи верными.

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Комментарии

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andi
андрей

Вот лицо Российского судьи.Купили надо обмыть это дело.

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