Российского болельщика избили во время матча сборной Украины на Евро-2020 (видео)
Появилось видео, как болельщика с российским флагом избили во время матча сборной Украины на Евро-2020 в 1/8 финала чемпионата Европы со Швецией.
Вначале все было мирно. Россиянин с флагом мирно соседствовал с украинцем и даже обнимался с ним. Но в какой-то момент на фаната напал один из украинцев. При этом другие украинские фанаты пытались остановить нападавшего.
В результате конфликта россиянин лишился флага и ему разорвали футболку. После матча он сидел на трибуне и держался за лицо.
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