Российского футболиста подозревают в участии в договорных матчах чемпионата Беларуси
Бывший защитник "Анжи" и тульского "Арсенала" Дмитрий Айдов стал фигурантом громкого скандала, касающегося сдачи матчей в чемпионате Беларуси.
Сообщается, что российский футболист подозревается в участии в договорных играх "Гомеля" против БАТЭ и брестского "Динамо".
Айдов - единственный игрок команды, чьё имя присутствует в материалах дела, которое рассматривается в суде.
Утверждается, что за поражения в вышеупомянутых матчах россиянин получил 22 тысячи долларов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18