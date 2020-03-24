Российского футболиста подозревают в участии в договорных матчах чемпионата Беларуси

Бывший защитник "Анжи" и тульского "Арсенала" Дмитрий Айдов стал фигурантом громкого скандала, касающегося сдачи матчей в чемпионате Беларуси.

Сообщается, что российский футболист подозревается в участии в договорных играх "Гомеля" против БАТЭ и брестского "Динамо".

Айдов - единственный игрок команды, чьё имя присутствует в материалах дела, которое рассматривается в суде.

Утверждается, что за поражения в вышеупомянутых матчах россиянин получил 22 тысячи долларов.

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