Российского ребенка назвали в честь Месси

В Казани родители назвали своего ребенка Лионелем в честь футболиста "Барселоны" Лионеля Месси, сообщают российские СМИ.

Напомним, что на ЧМ-2018 Месси в составе сборной Аргентины дошел до 1/8 финала Чемпионата Мира, где проиграл Франции (3:4).

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