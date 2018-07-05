Российского ребенка назвали в честь Месси

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Российского ребенка назвали в честь Месси

В Казани родители назвали своего ребенка Лионелем в честь футболиста "Барселоны" Лионеля Месси, сообщают российские СМИ.

Напомним, что на ЧМ-2018 Месси в составе сборной Аргентины дошел до 1/8 финала Чемпионата Мира, где проиграл Франции (3:4).

Не пропустите: Месси определил идеального кандидата на замену Паулиньо. | http://soccernews.ru

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Дневник Чемпионата Мира. День 22: превью четвертьфинала

Дневник Чемпионата Мира. День 22: превью четвертьфинала

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