Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020 и финала ЛЧ-2021

Россия может быть лишена права проведения матчей финальной стадии чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге, а также финального поединка Лиги Чемпионов сезона-2020/21 в тот же городе.

Дело в том, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от международных турниров на четыре года. Кроме того, отстранение России может коснуться матчей чемпионата мира 2022 года, который состоится в Катаре.

Причиной возможной отстранения являются несоответствие данных допинг-тестов российских спортсменов. В WADA посчитали, что расхождение в данных является умышленным для сокрытия положительных допинг-тестов у россиян.

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