Россию отстранили на четыре года от Олимпийских игр и Чемпионатов Мира из-за допинга

Исполком WADA принял решение отстранить Россию от всех крупных международных соревнований.

Причина наказания - нарушения в работе Московской антидопинговой лаборатории.

Санкции в отношении российских спортсменов рассчитаны на четыре года.

Речь идёт в числе прочего об Олимпийских играх и Чемпионатах Мира.

Таким образом, Россия рискует пропустить ЧМ-2022, который пройдёт в Катаре.

У российской стороны есть три недели на подачу апелляции.

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