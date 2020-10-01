Россию в групповом этапе Лиге Чемпионов впервые представят три клуба

"Краснодар" обыграл ПАОК (2:1, первый матч - 2:1) в ответном матче плей-офф Лиги Чемпионом. Российский клуб впервые в истории вышел в групповой этап турнира.

Таким образом, впервые в истории на групповой стадии ЛЧ сыграют три российские команды: "Краснодар", "Зенит" и "Локомотив".

Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов состоится 1 октября.

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