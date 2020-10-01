Россию в групповом этапе Лиге Чемпионов впервые представят три клуба

1 Теги краснодарлокомотив москвазенит санкт-петербург

Россию в групповом этапе Лиге Чемпионов впервые представят три клуба

"Краснодар" обыграл ПАОК (2:1, первый матч - 2:1) в ответном матче плей-офф Лиги Чемпионом. Российский клуб впервые в истории вышел в групповой этап турнира.

Таким образом, впервые в истории на групповой стадии ЛЧ сыграют три российские команды: "Краснодар", "Зенит" и "Локомотив".

Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов состоится 1 октября.

А еще: "Краснодар" обыграл ПАОК и вышел в групповой этап Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
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Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов-2020/21. Жеребьевка состоится 1 октября

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов-2020/21. Жеребьевка состоится 1 октября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
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