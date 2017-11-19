"Ростов" - "Амкар" - 0:0 (обзор)

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"Ростов" - "Амкар" - 0:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 17-го тура Премьер-Лиги, в котором "Ростов" дома сыграл вничью с пермским "Амкаром".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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2 Зенит Санкт-Петербург 17 33
3 ЦСКА Москва 17 29
4 Спартак Москва 17 28
5 Краснодар 17 27
6 Уфа 17 24
7 Урал 17 24
8 Арсенал Тула 17 24
9 Ахмат 17 22
10 Рубин 17 20
11 Ростов 17 19
12 Амкар 17 18
13 Тосно 17 17
14 Динамо Москва 17 16
15 Анжи 17 16
16 СКА Хабаровск 17 12
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