"Ростов" – "Амкар" - 1:1, по пенальти - 9:10 (обзор)

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"Ростов" – "Амкар" - 1:1, по пенальти - 9:10 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча Кубка России между "Ростовом" и "Амкаром" (1:1).

Видео: "Ростов" – "Амкар".

Не пропустите: "Амкар" победил "Ростов" и вышел в четвертьфинал Кубка России. | http://soccernews.ru

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