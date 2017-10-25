"Ростов" – "Амкар" - 1:1, по пенальти - 9:10 (обзор)
Предлагаем Вашему вниманию обзор матча Кубка России между "Ростовом" и "Амкаром" (1:1).
Видео: "Ростов" – "Амкар".
Не пропустите: "Амкар" победил "Ростов" и вышел в четвертьфинал Кубка России. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|14
|29
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|ЦСКА Москва
|14
|25
|4
|Урал
|14
|22
|5
|Краснодар
|14
|21
|6
|Спартак Москва
|14
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|7
|Уфа
|14
|18
|8
|Рубин
|14
|18
|9
|Ахмат
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|17
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|Арсенал Тула
|14
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|11
|Ростов
|14
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|Амкар
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|16
|13
|Динамо Москва
|14
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|Тосно
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|Анжи
|14
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|СКА Хабаровск
|14
|12