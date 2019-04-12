"Ростов" анонсировал трансфер звёздного футболиста

"Ростов" в своём официальном твиттере объявил о скором подписании нового игрока.

"Вы думали, что трансферное окно уже закрыто? Как бы не так! Мы умеем делать неожиданные сюрпризы и завтра вы узнаете фамилию нашего звёздного новичка! Подсказки: Игрок 1994 года рождения; Фамилия начинается на букву "Э". Есть предположения?", - говорится в заявлении донского клуба в микроблоге.





Вы думали, что трансферное окно уже закрыто?



Как бы не так!



Мы умеем делать неожиданные сюрпризы и завтра вы узнаете фамилию нашего звездного новичка!



❗Подсказки❗



✅ Игрок 1994 года рождения;



✅ Фамилия начинается на букву "Э".



Есть предположения? pic.twitter.com/lMYQinvQ6X — Football Club Rostov (@rostovfc) 12 апреля 2019 г.

По итогам 22 туров "Ростов" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 32 очка.

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