"Ростов" анонсировал важное событие для клуба

Фото: ФК "Ростов"

"Ростов" сделал анонс о некоем важном событии для клуба.

"Завтра утром произойдeт важное событие в жизни клуба. Следите за новостями", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что завтра, 2 мая, празднуется православная Пасха.

"Ростов" завтра встретится с "Тамбовом" в рамках 28-го тура РПЛ. Клуб идет в чемпионате на девятом месте.

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