"Ростов" анонсировал важное событие для клуба
Фото: ФК "Ростов"
"Ростов" сделал анонс о некоем важном событии для клуба.
"Завтра утром произойдeт важное событие в жизни клуба. Следите за новостями", - говорится в заявлении клуба.
Напомним, что завтра, 2 мая, празднуется православная Пасха.
"Ростов" завтра встретится с "Тамбовом" в рамках 28-го тура РПЛ. Клуб идет в чемпионате на девятом месте.
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