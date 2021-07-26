"Ростов" арендовал у "Зенита" молодого хавбека

Фото: инстаграм "Ростова"/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт "Зенита", 19-летний хавбек Кирилл Щетинин покинул клуб.

Следующий сезон полузащитник будет играть за "Ростов" на правах аренды.

Щетинин является воспитанником московского "Локомотива". Игроком "Зенита он стал в 2019 году.

С тех пор футболист сыграл 36 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 11 голевых передач за молодежную команду питерского клуба.

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