"Ростов" арендовал защитника "Рубина"

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"Ростов" арендовал защитника "Рубина""Ростов" и "Рубин" договорились о трансфере защитника Виталия Устинова.

Как сообщает официальный сайт ростовчан, клуб арендовал футболиста на один сезон.

"Виталий будет играть за "Ростов" под номером 91. Желаем ему успехов в составе нашей команды!" - сообщили на сайте.

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