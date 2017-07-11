"Ростов" арендовал защитника "Рубина"

"Ростов" и "Рубин" договорились о трансфере защитника Виталия Устинова.

Как сообщает официальный сайт ростовчан, клуб арендовал футболиста на один сезон.

"Виталий будет играть за "Ростов" под номером 91. Желаем ему успехов в составе нашей команды!" - сообщили на сайте.

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