"Ростов Арену" могут переименовать в честь легендарного советского футболиста

В Федерации футбола Ростовской области не исключили присвоение стадиону "Ростов Арена" имени Виктора Понедельника.

Напомним, что легендарный советский футболист умер в конце прошлой недели в возрасте 83 лет.

"Федерация футбола Ростовской области направила обращение губернатору Ростовской области о присвоении стадиону "Ростов Арена" имени Виктора Понедельника. Это наша инициатива, её поддержали члены федерации, теперь ждём реакцию властей", - сказал первый заместитель председателя федерации Сергей Порядин.

Понедельник - уроженец Ростова-на-Дону. В течение карьеры он выступал за "Ростсельмаш" и местный СКА.

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