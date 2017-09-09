"Ростов" – "Арсенал" Тула - 2:2 (обзор)

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"Ростов" – "Арсенал" Тула - 2:2 (обзор)
Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 9-го тура чемпионата России между "Ростовом" и тульским "Арсеналом" (2:2).

Видео: "Ростов" – "Арсенал" Тула.

Не пропустите: "Ростов" сыграл вничью с тульским "Арсеналом". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 8 20
2 Локомотив Москва 8 19
3 ЦСКА Москва 9 16
4 Ростов 9 16
5 Краснодар 8 15
6 Рубин 9 14
7 Спартак Москва 9 12
8 Ахмат 8 12
9 Уфа 8 10
10 Урал 8 9
11 Динамо Москва 8 8
12 Тосно 9 8
13 Арсенал Тула 9 8
14 Анжи 9 7
15 СКА Хабаровск 8 6
16 Амкар 9 5
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