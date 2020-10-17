"Ростов" бесплатно подписал защитника сборной Норвегии

Левый защитник сборной Норвегии Хайтам Алеесами официально стал игроком "Ростова".

29-летний футболист после ухода из "Амьена" являлся свободным агентом, поэтому достался "жёлто-синим" бесплатно.

Контракт норвежского фулбека с "Ростовом" рассчитан до конца сезона. В нём есть опция продления.

Рыночная стоимость Алеесами оценивается в 1,2 миллиона евро.

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