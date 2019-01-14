"Ростов" благодаря голу Ионова обыграл "Атырау" на сборах в Турции
"Ростов" обыграл "Атырау" в товарищеском матче.
Победный гол забил нападающий Алексей Ионов.
"Ростов" - "Атырау" - 1:0.
Гол: Ионов, 65.
"Ростов": Песьяков (Игрок на просмотре, 60), Вилюш (Сигурдарсон, 46), Сухомлинов (Скопинцев, 46), Паршивлюк (Логашов, 46), Сигурдссон (Ингасон, 46), Плиев (Игрок на просмотре, 46), Волков (Хаджикадунич, 46), Зуев (Гацкан, 46), Салетрос (Глебов, 46), Трошечкин (Зайнутдинов, 46), Кьяртанссон (Ионов, 46).
Всех с победой! pic.twitter.com/ULgkQXgs1C— Football Club Rostov (@rostovfc) 14 января 2019 г.
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