"Ростов" благодаря голу Ионова обыграл "Атырау" на сборах в Турции

Теги ростов

"Ростов" благодаря голу Ионова обыграл "Атырау" на сборах в Турции

"Ростов" обыграл "Атырау" в товарищеском матче.

Победный гол забил нападающий Алексей Ионов.

"Ростов" - "Атырау" - 1:0.

Гол: Ионов, 65. 

"Ростов": Песьяков (Игрок на просмотре, 60), Вилюш (Сигурдарсон, 46), Сухомлинов (Скопинцев, 46), Паршивлюк (Логашов, 46), Сигурдссон (Ингасон, 46), Плиев (Игрок на просмотре, 46), Волков (Хаджикадунич, 46), Зуев (Гацкан, 46), Салетрос (Глебов, 46), Трошечкин (Зайнутдинов, 46), Кьяртанссон (Ионов, 46).

Не пропустите: Стиль: "Ювентус" выпустил свою коллекцию одежды | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Лучший игрок Швеции для "Bullsfamily"! Сможет ли Кристоффер Ольссон заиграть в "Краснодаре"?

Лучший игрок Швеции для "Bullsfamily"! Сможет ли Кристоффер Ольссон заиграть в "Краснодаре"?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов