"Ростов" близок к аренде форварда "Динамо"
Фото инстаграм Николая Комличенко
Нападающий московского "Динамо" Николай Комличенко может в ближайшее время стать игроком "Ростова".
По информации инсайдера Нобеля Арустамяна, переговоры между клубами об аренде 25-летнего футболиста находятся на финишной прямой.
Источник добавил, что у "Ростова" будет право выкупа форварда "бело-голубых", чья рыночная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.
В минувшем сезоне Комличенко забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 27 матчах. Его контракт с "Динамо" рассчитан до июня 2024 года.
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