"Ростов" близок к покупке 18-летнего шведа

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"Ростов" близок к покупке 18-летнего шведа

"Ростов" близок к подписанию опорного хавбека "Хельсингборга" Армина Гиговича.

Как сообщает SportExpressen, российский клуб договорился о покупке 18-летнего шведа за 2,9 миллиона евро.

Отмечается, что "Ростов" выиграл борьбу за игрока у "Дженоа". Осенью 2019 года интерес к футболисту проявлял ЦСКА.

Гигович провел в составе "Хельсингборга" 34 матча, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

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