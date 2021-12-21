"Ростов" близок к покупке норвежского полузащитника
Полузащитник "Лиллестрема" Магнус Кнудсен в ближайшее время может перейти в "Ростов", сообщает VG.
По сведениям источника, российский клуб уже согласовал условия трансфера игрока. Вскоре хавбек подпишет контракт с ростовчанами.
20-летний Кнудсен в нынешнем сезоне провел за "Лиллестрем" 33 матча во всех турнирах и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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