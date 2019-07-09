"Ростов" близок к трансферу голкипера "Зенита"



Вратарь "Зенита" Егор Бабурин в ближайшее время перейдет в "Ростов", сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, ростовский клуб близок к согласованию полноценного трансфера голкипера, но его стоимость не разглашается.

В минувшем сезоне 25-летний Бабурин на правах аренды играл за "Рубин". В составе казанского клуба он принял участие в шесть матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил семь голов.

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