"Ростов" бросил вызов Криштиану Роналду

"Ростов" предложил нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду повторить трюк 18-летнего воспитанника клуба.

"Ювентус", в нашей Академии умеют круче. Криштиану, повторите трюк Тамаза Топурии? Мы знаем, что вы понимаете по-русски", - говорится в публикации "жёлто-синих" в твиттере.

В нашей Академии умеют круче, @juventusfc



Повторите трюк Тамаза Топурии, @Cristiano ?



Мы знаем, что вы понимаете по-русски pic.twitter.com/nS1SwSLULH — Football Club Rostov (@rostovfc) May 26, 2020

Накануне пресс-служба "старой синьоры" опубликовала видео, на котором Роналду во время тренировки ногой отправил мяч в баскетбольное кольцо.

В текущем сезоне 35-летний форвард забил 25 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.

Не пропустите: Роналду: "Я лучший футболист в истории - и в хорошие, и в плохие моменты". | http://soccernews.ru