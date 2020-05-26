"Ростов" бросил вызов Криштиану Роналду

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"Ростов" бросил вызов Криштиану Роналду

"Ростов" предложил нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду повторить трюк 18-летнего воспитанника клуба.

"Ювентус", в нашей Академии умеют круче. Криштиану, повторите трюк Тамаза Топурии? Мы знаем, что вы понимаете по-русски", - говорится в публикации "жёлто-синих" в твиттере.

Накануне пресс-служба "старой синьоры" опубликовала видео, на котором Роналду во время тренировки ногой отправил мяч в баскетбольное кольцо.

В текущем сезоне 35-летний форвард забил 25 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.

Не пропустите: Роналду: "Я лучший футболист в истории - и в хорошие, и в плохие моменты". | http://soccernews.ru
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