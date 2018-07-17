"Ростов" будет играть на стадионе, построенном к ЧМ-2018



Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц заявил, что в новом сезоне клуб будет играть на "Ростов Арене".

"В настоящее время достигнута договоренность об использовании "Ростов Арены" в качестве домашнего стадиона для нашего футбольного клуба. Такое решение стало возможным, благодаря оперативному вмешательству губернатора Ростовской области. Мы благодарим Василия Юрьевича за эту поддержку. Уверен, что использование новой современной арены даст импульс развитию футбольного клуба "Ростов", - приводит слова Арутюнянца официальный сайт клуба.

Напомним, что "Ростов Арена" был построена для проведения матчей ЧМ-2018. Вместимость стадиона составляет 43 472 зрителя.

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