"Ростов" частично выплатил задолженность по зарплате перед матчем со "Спартаком"

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"Ростов" частично выплатил задолженность по зарплате перед матчем со "Спартаком"

В воскресенье "Ростов" в гостях разгромил "Спартак" со счётом 4:1, тем самым прервав серию из пяти матчей без побед.

Не исключено, что это связано с дополнительной мотивацией игроков "жёлто-синих".

Дело в том, что перед поединком с "красно-белыми" футболистам выплатили задолженность по зарплате за два месяца.

Как сообщает Betting Insider, клуб рассчитался за сентябрь и октябрь, а также пообещал скорую выдачу премиальных и других выплат.

По итогам 19 туров "Ростов" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

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