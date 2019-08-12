"Ростов" добыл минимальную победу над "Крыльями Советов"

Теги ростовкрылья советов

"Ростов" добыл минимальную победу над "Крыльями Советов"

В рамках заключительной игры 5-го тура РПЛ "Ростов" переиграл "Крылья Советов".

"Ростов" - "Крылья Советов" 1:0

Гол: Шомуродов, 33 - 1:0

"Ростов": Песьяков, Козлов, Чистяков, Сигурдссон, Чернов (Долгов, 90), Еременко, Ионов (Глебов, 73), Байрамян (Зуев, 55), Попов, Норманн, Шомуродов.

"Крылья Советов": Рыжиков, Карпов, Чернов, Анюков (Зиньковский, 70), Комбаров, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Гынсарь (Радоньич, 73), Канунников, Соболев (Голенков, 87).

Предупреждения: Чистяков (63), Козлов (64), Песьяков (88).  

Читайте также: "Спартак" показал, что было за кадром матча РПЛ с "Ахматом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Луческу может вернуться в РПЛ

Луческу может вернуться в РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 5 13
2 Ростов Ростов 5 11
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5 10
4 Краснодар Краснодар 5 10
5 Арсенал Тула Арсенал Тула 5 10
6 Локомотив Москва Локомотив Москва 5 10
7 Спартак Москва Спартак Москва 5 8
8 Рубин Рубин 5 7
9 Урал Урал 5 7
10 Ахмат Ахмат 5 6
11 Динамо Москва Динамо Москва 5 5
12 Тамбов Тамбов 5 4
13 Уфа Уфа 5 4
14 Крылья Советов Крылья Советов 5 3
15 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 5 2
16 Оренбург Оренбург 5 1
Полная таблица

топ-5 тегов