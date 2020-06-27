"Ростов" добыл победу над тульским "Арсеналом"

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"Ростов" добыл победу над тульским "Арсеналом"

В рамках 24-го тура РПЛ "Ростов" одержал победу над тульским "Арсеналом".

Благодаря победе "Ростов" поднялся на третье место, "Арсенал" идет девятым.

"Ростов" - "Арсенал" Тула 2:1

Голы: Мамаев, 1 - 1:0, Ионов, 17 - 2:0, Луценко, 58 - 2:1

"Ростов": Песьяков, Осипенко, Чернов, Чистяков, Козлов, Саплинов (Байрамян, 67), Глебов, Мамаев, Ионов (Долгов, 88), Зайнутдинов (Черкес, 88), Шомуродов (Прошляков, 52).

"Арсенал" Тула: Лодыгин, Григалава, Хагуш (Ковалев, 67), Альварес (Володько, 77), Денисов, Костадинов, Лесовой, Чаушич (Кангва, 67), Ломовицкий (Горбатенко, 59), Кангва (Банда, 78), Луценко.

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