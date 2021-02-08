"Ростов" договорился о переходе форварда "Локомотива"

Нападающий московского "Локомотива" Роман Тугарев перейдет в "Ростов", сообщает Telegram-канал "РБ Спорт".

По сведениям источника, ростовский клуб договорился о переходе форварда за 15 миллионов рублей. Также "железнодорожники" получат процент от последующего трансфера игрока.

В нынешнем сезоне 22-летний Тугарев выступает за "Ростов" на правах аренды, провел восемь матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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