"Ростов" договорился о переходе форварда "Локомотива"
Нападающий московского "Локомотива" Роман Тугарев перейдет в "Ростов", сообщает Telegram-канал "РБ Спорт".
По сведениям источника, ростовский клуб договорился о переходе форварда за 15 миллионов рублей. Также "железнодорожники" получат процент от последующего трансфера игрока.
В нынешнем сезоне 22-летний Тугарев выступает за "Ростов" на правах аренды, провел восемь матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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