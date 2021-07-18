"Ростов" договорился о переходе таланта "Зенита"

Фото: сайт "Зенита"/Автор неизвестен

Полузащитник петербургского "Зенита" Кирилл Щетинин перейдет в "Ростов", сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, ростовский клуб арендует футболиста до конца сезона. Через год у "Ростова" будет право выкупа трансфера игрока. Щетинин последние несколько недель находился в стане ростовчан на просмотре и своей игрой привлек внимание тренерского штаба.

19-летний Щетинин является воспитанником "Локомотива". В 2018 году он был признан лучшим футболистом Москвы среди игроков 2002 года рождения. В прошлом сезоне провел 17 матчей за молодежный состав "Зенита", забил три гола и сделал семь голевых.

Не пропустите: "Ростов" уступил "Гонведу" в товарищеском матче. | http://soccernews.ru