"Ростов" договорился о переходе защитника "Химок" в зимнее трансферное окно

Правый защитник "Химок" Кирилл Боженов продолжит карьеру в "Ростове".

Как сообщает "Чемпионат", клубы согласовали переход 19-летнего игрока в зимнее трансферное окно. Отмечается, что с футболистом подпишут долгосрочное соглашение.

Контракт Боженова с клубом истекает следующим летом. Его трансферная стоимость оценивается в 250 тысяч евро.

Боженов выступает за "Химки" с 2018 года. За это время он провел 30 игр, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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