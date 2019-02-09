"Ростов" договорился о переходе защитника "Зенита"

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"Ростов" договорился о переходе защитника "Зенита"

"Ростов" договорился о переходе защитника "Зенита" Михи Мевли, сообщает Федеральное агентство новостей.

По информации источника, донской клуб согласовал аренду 28-летнего словенца до конца текущего сезона. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

Ранее на опытного центрбека претендовали "Эмполи" и ЦСКА, но итальянцы не успели оформить трансфер до дедлайна, а армейцы получили отказ в виду нежелания "сине-бело-голубых" усиливать конкурента.

Мевля выступает за "Зенит" с 2017 года, сыграл 43 матча и забил 1 гол. Его контракт с питерским клубом рассчитан до 2021 года. Стоимость футболиста оценивается в 4 миллиона евро.

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