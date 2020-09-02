"Ростов" договорился с защитником сборной Беларуси

Защитник брестского "Динамо" Александр Павловец перейдет в "Ростов" сообщает "Рейтинг букмекеров".

По данным источника, российский клуб подписал с футболистом предварительный контракт. Павловец перейдет в "Ростов" в январе 2021 года на правах свободного агента.

24-летний Павловец выступает за "Динамо-Брест" с 2019 года, провел за клуб 47 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ранее он играл за "Торпедо-БелАЗ", "Неман" и БАТЭ. За сборную Беларуси сыграл 4 матча.

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