"Ростов" дома минимально обыграл "Арсенал"
Фото: Твиттер @pfc_arsenal
Подошел к концу очередной матч 27 тура Российской Премьер-Лиги. "Ростов" на своем поле принимал "Арсенал" и смог добиться победы со счетом 1:0. Обе команды еще могут выполнить свои задачи. Но если хозяева еще не упустили шансы попасть в еврокубки по итогам сезона, то для туляков главное - не вылететь напрямую в ФНЛ. Первый тайм проходил в равной борьбе и не принес голов. Рисунок матча изменился после того, как на 50 минуте был удален защитник "Арсенала" Бурлак. После этого хозяева усилили натиск и в середине второго тайма гол забил нападающий Дмитрий Полоз. "Канониры" едва не ушли от поражения, но в самом конце встречи Бауер не смог реализовать пенальти.
Результат позволил "Ростову" набрать 40 очков и закрепиться на 9 строчке в турнирной таблице чемпионата. Гости остались на 13 позиции, имея в своем активе 23 балла.
"Ростов" - "Арсенал" 1:0 (0:0)
Гол: Полоз, 74 (пенальти) - 1:0
Нереализованный пенальти: Бауэр, 89
Удаление: Бурлак, 50
"Ростов": Песьяков, Осипенко, Поярков (Саплинов, 70), Козлов, Хаджикадунич, Махатадзе (Обухов, 70), Байрамян, Глебов, Альмквист (Тугарев, 86), Полоз, Соу.
"Арсенал": Шамов, Бурлак, Беляев, Григалава (Ткачев, 78), Бауэр, Пантелеев (Коновалов, 74), Хлусевич (Рассказов, 78), Ломовицкий (Сокол, 63), Костадинов, Кангва (Панченко, 63), Чаушич.
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