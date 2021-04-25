"Ростов" дома минимально обыграл "Арсенал"

Фото: Твиттер @pfc_arsenal

Подошел к концу очередной матч 27 тура Российской Премьер-Лиги. "Ростов" на своем поле принимал "Арсенал" и смог добиться победы со счетом 1:0. Обе команды еще могут выполнить свои задачи. Но если хозяева еще не упустили шансы попасть в еврокубки по итогам сезона, то для туляков главное - не вылететь напрямую в ФНЛ. Первый тайм проходил в равной борьбе и не принес голов. Рисунок матча изменился после того, как на 50 минуте был удален защитник "Арсенала" Бурлак. После этого хозяева усилили натиск и в середине второго тайма гол забил нападающий Дмитрий Полоз. "Канониры" едва не ушли от поражения, но в самом конце встречи Бауер не смог реализовать пенальти.

Результат позволил "Ростову" набрать 40 очков и закрепиться на 9 строчке в турнирной таблице чемпионата. Гости остались на 13 позиции, имея в своем активе 23 балла.

"Ростов" - "Арсенал" 1:0 (0:0)

Гол: Полоз, 74 (пенальти) - 1:0

Нереализованный пенальти: Бауэр, 89

Удаление: Бурлак, 50

"Ростов": Песьяков, Осипенко, Поярков (Саплинов, 70), Козлов, Хаджикадунич, Махатадзе (Обухов, 70), Байрамян, Глебов, Альмквист (Тугарев, 86), Полоз, Соу.

"Арсенал": Шамов, Бурлак, Беляев, Григалава (Ткачев, 78), Бауэр, Пантелеев (Коновалов, 74), Хлусевич (Рассказов, 78), Ломовицкий (Сокол, 63), Костадинов, Кангва (Панченко, 63), Чаушич.