"Ростов" дома не сумел одолеть "Урал"

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"Ростов" дома не сумел одолеть "Урал"

В рамках 18-го тура РПЛ "Ростов" на своём поле сыграл вничью с "Уралом" со счётом 0:0.

Таким образом, "жёлто-синие" продлили свою безвыигрышную серию до пяти матчей, а екатеринбургская команда - до шести.

"Ростов" – "Урал" - 0:0

"Ростов": Бабурин, Чернов, Козлов, Чистяков (Логашов, 18), Хаджикадунич, Попов, Норманн, Байрамян (Саплинов, 65), Зайнутдинов, Ионов (Долгов, 82), Шомуродов.

"Урал": Годзюр, Поляков, Ароян, Меркулов, Кулаков, Кухарчик, Бикфалви, Аугустыняк, Эль-Кабир (Погребняк, 55), Фидлер (Егорычев, 71), Ильин.

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