"Ростов" дома проиграл ЦСКА

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"Ростов" дома проиграл ЦСКАВ рамках 19 тура РПЛ встречались "Ростов" и ЦСКА. Хозяева уступили со счетом 1:3.

ЦСКА после победы поднялся на 2 место в таблице, набрав 37 очков. У "Ростова" 32 очка и 5 строчка.

"Ростов" - "ЦСКА" 1:3 (0:1)

Голы: Чалов, 2 - 0:1, Чалов, 57 - 0:2, Чалов, 82 - 0:3, Козлов, 90+1 - 1:3

"Ростов": Песьяков, Терентьев (Козлов, 46), Осипенко, Алеэсами (Поярков, 78), Хаджикадунич, Норманн (Сухомлинов, 15), Байрамян (Альмквист, 73), Тугарев, Гигович (Глебов, 73), Еременко, Полоз.

"ЦСКА": Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Щенников, Тикнизян, Ахметов, Влашич, Эджуке (Сигурдссон, 85), Дзагоев (Бистрович, 75), Дивеев, Чалов (Гайч, 90).

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