"Ростов" дома проиграл ЦСКА

В рамках 19 тура РПЛ встречались "Ростов" и ЦСКА. Хозяева уступили со счетом 1:3.



ЦСКА после победы поднялся на 2 место в таблице, набрав 37 очков. У "Ростова" 32 очка и 5 строчка.

"Ростов" - "ЦСКА" 1:3 (0:1)

Голы: Чалов, 2 - 0:1, Чалов, 57 - 0:2, Чалов, 82 - 0:3, Козлов, 90+1 - 1:3

"Ростов": Песьяков, Терентьев (Козлов, 46), Осипенко, Алеэсами (Поярков, 78), Хаджикадунич, Норманн (Сухомлинов, 15), Байрамян (Альмквист, 73), Тугарев, Гигович (Глебов, 73), Еременко, Полоз.