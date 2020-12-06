"Ростов" дома проиграл "Уфе"

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги "Ростов" на своем поле проиграл "Уфе" со счетом 0:1. Единственный гол на 70-й минуте забил Комнен Андрич.

Благодаря победе "Уфа" покинула зону вылета и вышла на 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. "Ростов" с 29 очками остался на 4-м месте.

"Ростов" – "Уфа" - 0:1 (0:0)

Гол: Андрич, 70 - 0:1

"Ростов": Бабурин, Терентьев, Поярков (Козлов, 86), Осипенко, Хаджикадунич, Глебов (Гигович, 62), Тугарев, Норманн, Еременко, Байрамян (Альмквист, 62), Полоз.

"Уфа": Беленов, Плиев, Морозов, Никитин, Мрзляк (Карп, 88), Табидзе, Камилов, Данченко (Сухов, 83), Андрич (Алиев, 87), Жамалетдинов (Сысуев, 69), Кротов.