"Ростов" дома уступил "Крыльям Советов"

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"Ростов" дома уступил "Крыльям Советов"

В рамках третьего тура чемпионата России "Ростов" на своём поле проиграл "Крыльям Советов" со счётом 0:1.

"Ростов" – "Крылья Советов" - 0:1

Гол: Соболев, 45 - 0:1.

"Ростов": Абаев, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев (Мирзов, 75), Ионов (Зуев, 67), Калачев (Шомуродов, 89), Гулиев, Гацкан, Паршивлюк, Сигурдарсон.

"Крылья Советов": Конюхов, Бурлак, Надсон (Алиев, 42), Полуяхтов, Чичерин, Ткачук (Тихонов, 90), Башкиров, Яковлев, Чочиев (Ланин, 82), Зотов, Соболев.

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3 Ростов 3 6
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5 Рубин 2 4
6 Крылья Советов 3 4
7 Оренбург 2 3
8 Краснодар 2 3
9 Ахмат 2 3
10 Анжи 3 3
11 Динамо Москва 3 3
12 Локомотив Москва 2 2
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15 Урал 3 1
16 Енисей Красноярск 3 1
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