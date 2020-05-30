"Ростов" готов подписать хавбека "Спартака"

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"Ростов" готов подписать хавбека "Спартака"

Хавбек "Спартака" Аяз Гулиев близок к уходу из клуба.

Как сообщает "Чемпионат", подписать 23-летнего футболиста готов "Ростов". Напомним, что ранее Гулиев был переведен в дубль "Спартака" за нарушение дисциплины.

"Ростов" в 2018 году покупал игрока у "Спартака", однако в 2019 году московский клуб вернул его себе.

В этом сезоне Гулиев провел 16 матчей во всех турнирах.

Читайте также: Гулиев переведен в "Спартак-2" за нарушение дисциплины. | http://soccernews.ru
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